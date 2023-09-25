كشفت السلطات الأوكرانية أن الهجوم الروسي بطائرات مسيرة وصواريخ على الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا، أصاب الميناء ومستودعات حبوب.وأعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية لقوات الدفاع الجنوبية، اليوم (الإثنين)، أن القوات الروسية قصفت مدينة أوديسا الأوكرانية أثناء الليل وأصابت البنية التحتية للموانئ وناطحة سحاب غير سكنية ومستودعات.وأضاف الحاكم الإقليمي للمدينة أوليغ كيبر، أنه تم تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات بدون طيار ونوعين من الصواريخ، مشددا على أن البنى التحتية للميناء تضررت بشدة.ولفت إلى أن حريقاً اندلع في ناطحة سحاب في مدينة أوديسا، ما أدى إلى إغلاقها فوراً، وكذلك دمر مستودعا ومنزلا خاصا. وأفصح أن الضربات الروسية تسببت في إتلاف نحو 1000 طن من الحبوب، وفقا لوكالة «Nova».ووفقا لخريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا، نحو الساعة 00:34 بالتوقيت المحلي من فجر الإثنين.يذكر أن صادرات الحبوب تشكل جزءاً مهماً من اقتصاد أوكرانيا، التي كانت ثاني أكبر مصدر للحبوب في العالم في عام 2021، قبل الغزو الروسي واسع النطاق.وصدرت أوكرانيا حينها ما قيمته نحو 27 مليار دولار من المنتجات الزراعية، وهو ما يشكل نصف إجمالي دخل الصادرات.وحاصرت روسيا الموانئ الأوكرانية في فبراير 2022، وهو ما لم يهدد بحرمان أوكرانيا من جزء كبير من إيراداتها فحسب، بل أوجد مخاوف عالمية من نقص الغذاء الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية.