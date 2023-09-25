استعدادا لإجراء تعديل وزاري جديد على حكومة بشر الخصاونة، قدم أعضاء الحكومة الأردنية استقالاتهم، وأفادت الوكالة الأردنية الرسمية «بترا» بأن الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف رئيس الحكومة خلال جلسة للمجلس الوزاري، صباح، اليوم (الإثنين). ورجحت مصادر سياسية أن يتضمن التعديل المنتظر 5 حقائب، وأنه سيجري فصل وزارات كان رئيس الوزراء دمجها في وقت سابق.وقالت المصادر إن أداء القسم أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لن يكون اليوم.وذكر موقع قناة «المملكة» الأردنية أن هذا التعديل المرتقب هو السابع على حكومة بشر الخصاونة، منذ أن كلّفه الملك عبدالله الثاني بتولي المنصب في 7 أكتوبر 2020.وكان أول تعديل حكومي على حكومة الخصاونة سريعا، حيث قدم وزير الداخلية توفيق الحلالمة استقالته. وفي 2 من ديسمبر 2020، صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على تعيين سمير المبيضين وزيرا للداخلية.أما التعديل الثاني فكان في 28 فبراير 2021، لتعويض وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الداخلية سمير المبيضين اللذين قدما استقالتهما.وفي 7 من مارس 2021، صدرت إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل موسع على حكومة الخصاونة شمل 10 وزراء، هي: وزارات المياه والري، الثقافة، النقل، العدل، الزراعة، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، الدولة للشؤون القانونية، العمل، والدولة لشؤون الإعلام والداخلية.ولم يمض يوم واحد حتى جاءت استقالة معن القطامين وزير العمل من منصبه، تلتها في 13 مارس من العام نفسه إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، على إثر كارثة مستشفى السلط الحكومي، ومصرع مرضى بسبب انقطاع الأكسجين.وجرى تعديل وزاري في 29 مارس 2021، عُين بموجبه فراس الهواري وزيرا للصحة، ويوسف الشمالي وزيرا للعمل.أما التعديل الرابع فكان في 11 أكتوبر 2021، وشمل 9 وزارات، هي: للتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والطاقة والثروة المعدنية، والتجارة والتموين، إضافة وزارات دولة.وشهد يوم 5 أبريل 2022، استقالة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، من منصبه للتفرغ لرئاسة مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وعين توفيق كريشان نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.وفي 27 أكتوبر 2022، أجري التعديل الخامس على حكومة بشر هاني الخصاونة، وشمل عدة وزارات منها الشؤون السياسية والبرلمانية، والأشغال العامة والإسكان، والنقل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة والتجارة والتموين، والعمل، والاتصال الحكومي، والتنمية الاجتماعية، والاستثمار، وغيرها.اما آخر تعديل فكان في 22 يناير 2022، الذي جاء بمكرم القيسي لتولى منصب حقيبة السياحة والآثار.