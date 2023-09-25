دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إقدام المتطرفين على تمزيق المصحف الشريف في لاهاي أمام عدد من السفارات، ما من شأنه تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم واستفزازهم.

وأكد الأمين العام على الدعوة مجدداً للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات دولية عاجلة وفاعلة للتصدي لهذه التصرفات العدوانية والاستفزازية، إذ إن هذه الممارسات تكررت مع الأسف خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير، دون وجود أي رد فعل واضح تجاه هذه الممارسات ونبذ الكراهية والتطرف.

وشدد على ضرورة تدخل الدول التي تقع فيها هذه الممارسات وبشكل عاجل وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف مثل الأعمال المرفوضة دولياً.