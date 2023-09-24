أفشل جهاز الأمن الوطني الأرميني اليوم (الأحد) مخططاً للاستيلاء على السلطة، واعتقل 8 أشخاص من المشتبهين بالوقوف وراء المخطط.وقال الأمن الأرميني في بيان له إن أعضاء المنظمة شبه العسكرية الوطنية، الذين لديهم آراء مناهضة للحكومة وعداء أيديولوجي تجاه أعضاء الحكومة ورئيسها، توصلوا إلى اتفاق للاستيلاء على السلطة باستخدام الأسلحة المخزنة في حوزتهم، وعن طريق العنف الذي يشكل خطراً على الحياة أو الصحة، مؤكداً اعتقال 8 أعضاء من الجماعة الإجرامية دون ذكر أسمائهم.وأضاف البيان: «تم رفع دعوى جنائية بحقهم بتهمة التحضير لاغتصاب السلطة»، مشيراً إلى أنه تم العثور خلال التفتيش على أسلحة نارية وذخائر ومسدسات هوائية وسترات مضادة للرصاص وأجهزة اتصالات وأجهزة كمبيوتر ودفاتر تحتوي على تسجيلات ووثائق متنوعة.وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أنه قد يكون بين المعتقلين رئيس بلدية يريفان السابق ألبرت بازيان الذي ظهرت تقارير عن اعتقاله السبت.وتشهد يريفان منذ أيام احتجاجات واسعة النطاق يطالب المشاركون فيها برحيل رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي يتهمونه بـ«تسليم» إقليم قره باغ لأذربيجان.