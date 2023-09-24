من جديد، عاد البريطانيون إلى الشوارع في وسط لندن ملوحين بأعلام الاتحاد الأوروبي للمطالبة بعودة بريطانيا إلى التكتل. وتجمع المشاركون في «المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام» بالقرب من حديقة هايد بارك، أمس (السبت)، وانطلقوا باتجاه ساحة البرلمان بينما أطلق سائقون مؤيدون أبواق سياراتهم. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «طريق الانضمام مجددا للاتحاد الأوروبي تبدأ من هنا»، و«انضموا مجددا وابتهجوا». وتدعم حركة «المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام» عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه إثر استفتاء عام 2016.يذكر أنه جرى خلال ولاية رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون التفاوض على اتفاق الخروج «بريكست» الذي دخل حيز التنفيذ عام 2021، مع تحديد موعد للمراجعة عام 2025.وقال الشريك المؤسس لـ«المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام»، بيتر كور، إنه قرر تنظيم المظاهرة لأنه «شعر كأن الجميع قد يئسوا» من القضية.وأضاف كور وهو سائق شاحنة من مدينة ديربي وسط بريطانيا لوكالة «بي آيه» المحلية: «لقد كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خطأً فادحا، ونحن جميعا وخصوصا الطبقة العاملة والفقراء ندفع ثمنه، وعلينا أن نفعل شيئا حيال ذلك».من جهته، نفى زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر رغبته في عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن دفعت تعليقاته الأخيرة حزب المحافظين الحاكم إلى اتهامه بالرغبة في «إلغاء بريكست». واعتبر أنه لا سبب للعودة إلى الاتحاد الأوروبي أو اتحاده الجمركي أو السوق الموحدة.فيما قال زعيم حزب الديموقراطيين الليبراليين إد ديفي، رابع أكبر حزب في البرلمان والذي تعهد في السابق بـ«وقف بريكست»، إن الناخبين توقفوا عن الحديث عن أوروبا على عتبة الباب. وأضاف ديفي قبل المؤتمر السنوي لحزبه أمس «نريد أن تعود بريطانيا إلى قلب أوروبا ولكننا واقعيون أيضا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت».