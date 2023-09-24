أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن بالغ تقديره وتثمينه للجهود العديدة التي تبذلها دول مجلس التعاون إقليمياً ودولياً من أجل تحقيق السلام والتوصل إلى تهدئة في العديد من القضايا والملفات.

جاء ذلك خلال لقائه بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أمس بمقر الأمم المتحدة، على هامش مشاركة البديوي في اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد غوتيريش بالجهود الإنسانية والتنموية التي تبذلها دول مجلس التعاون في العديد من مناطق العالم.

من جانبه، ثمن البديوي الجهود التي بذلتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في التنسيق والأعداد لانعقاد أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أوجه التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية ذات الاهتمام المشترك الرامية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.