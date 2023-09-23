تحطمت طائرة شحن تابعة لمجموعة فاغنر الروسية أثناء هبوطها في مطار مدينة غاو شمال مالي اليوم (السبت)، بينما نفت مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة أن تكون الطائرة تابعة لها.ونقلت «قناة العربية» عن ما وصفتها بالمصادر، أن الطائرة سقطت قرب معسكر كورغوسو بمدينة غاو شمال مالي، ولم يتضح على الفور مصير من كان على متنها.ورجحت المصادر أن تكون الطائرة تابعة لسلاح الجو الروسي، وهي من طراز «إليوشن إي إل 76»، مبينة أن تقارير أولية تشير إلى أن الطائرة تابعة لـ«فاغنر»، إلا أن المجموعة نفت سريعاً أن تكون الطائرة تابعة لها، كما نفت عبر حسابات مقربة لها على «تليغرام»، أن يكون أحد مقاتليها على متن الطائرة.