قتل 30 جندياً وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين في هجوم انتحاري اليوم (الإثنين) استهدف داخل أكاديمية عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، وتبنته حركة الشباب الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة.واستهدف التفجير أكاديمية جالي سياد العسكرية، فيما قال جندي بمستشفى مقديشو العسكري إنه أحصى جثث 30 جنديا، إضافة إلى أكثر من 20 مصابا في الهجوم.وذكرت حركة الشباب في بيان أن الانتحاري قتل 73 جنديا وأصاب 124 آخرين. وتأتي العملية في الوقت الذي شنت قوات حكومية وجماعات مسلحة متحالفة معها حرباً على التنظيم الإرهابي.وكانت الحركة قد قتلت أواخر مايو 54 أوغندياً من قوات حفظ السلام في قاعدة جنوب مقديشو.