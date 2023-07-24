أغلقت الحكومة السودانية اليوم (الإثنين) الطريق الرابط بين الخرطوم وولاية شمال كردفان لمنع قوات الدعم السريع من استخدامه، مؤكدة أن أي تحرك على هذا الطريق يعتبر هدفا عسكريا.ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني المكلف بتيسير مهمات رئيس الوزراء عثمان حسين عثمان أن قوات الدعم السريع تستخدم الطريق في نقل منهوبات المواطنين وإدخال المرتزقة، مشيرا إلى تحويل حركة مرور المركبات إلى الطريق الرابط بين الخرطوم وكوستي.وتوعد الجيش السوداني بالتعامل مع أي مركبات على الطريق باعتبارها أهدافا عسكرية، مؤكداً في بيان على الفيسبوك أنه سيستهدف أي مركبات على الطريق استنادا لقرار مجلس الوزراء، مشدداً على أنه سيتعامل مع كل أنواع المتحركات على هذا الطريق كأهداف عسكرية للتدمير.وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية قد أعلنت أمس وفاة 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين ونجاة طفلة، في حادثة تحطم طائرة نقل من طراز أنتونوف في مطار بورتسودان نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها.