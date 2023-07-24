تسببت رياح شديدة اليوم (الإثنين) في إحداث أضرار متفرقة بمطار عدن الدولي، وإصابة مسافرين بينهم 4 أطفال على الأقل، إضافة إلى تضرر أحد أجنحة الطائرات وتم إرجاء رحلتين كان من المقرر أن تغادر مطار عدن إلى مدينة جدة الساعة السادسة صباحاً.وذكرت مصادر ملاحية في مطار عدن أن الرياح التي هبت على عدن تسببت في سقوط الواجهة الزجاجية لمطار المدينة، مبينة أن عددا من المسافرين أصيبوا بجروح طفيفة ومتوسطة بينهم 4 أطفال إصاباتهم متوسطة، إضافة إلى تضرر مركبات.وأشارت المصادر إلى أن رياحاً قوية مصحوبة بعواصف وأمطار ضربت مدينة عدن فجر اليوم ما تسبب في سقوط لوحات إعلانية ونوافذ وحواجز معدنية وتحطم عدد من الفواصل الزجاجية للمطار.وأكد وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام حُميد أن حركة الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي مستمرة وتعمل بصورة طبيعية، موجهاً القائمين على المطار بحصر الأضرار والتكفل بعلاج المصابين جراء سقوط أجزاء من زجاج واجهات صالة المطار نتيجة للعاصفة الرعدية والرياح الشديدة التي تعرضت لها العاصمة المؤقتة عدن.وتفقد الوزير سير العمل في المطار واطلع على حجم الأضرار التي لحقت بالمطار جراء العاصفة الرعدية والرياح والأمطار، كما استعرض القائم بأعمال مدير عام المطار عبدالرقيب العمري حجم الأضرار والخسائر التي طالت سقوف الصالات وزجاج واجهات المطار، وإحدى عربات الإطفاء وتهدم جزء من سور المطار، إضافة الى تضرر طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية.وكلف وزير النقل مدير المطار بإعداد تقرير مفصل عن حجم الأضرار، موجهاً بصرف عهدة مالية لإصلاح الأضرار وتصفية المخلفات وإعادة جاهزية المطار بشكل كامل وبصورة عاجلة.