دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عدم المضي قدما في تشريع التعديلات القضائية التي تثير انقساما واسعا في إسرائيل، معرباً في تصريحات لموقع «أكسيوس» الأمريكي الإخباري، عن قلقه الشديد من مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل.

وقال بايدن: المشروع أصبح أكثر إثارة للانقسام، مستغرباً من استعجال القادة الإسرائيليين التصويت على المشروع في ظل ما وصفه بالتهديدات والتحديات التي تواجهها إسرائيل، داعيا هؤلاء القادة إلى التقريب بين المواقف وتحقيق التوافق.

وكان الكاتب الأمريكي توماس فريدمان قد حذر في مقال نشر اليوم في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من انهيار إسرائيلي من الداخل، مؤكداً أن الشخص الوحيد الذي يستطيع وقف ذلك هو الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكتب فريدمان: إذا نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تمرير مشروع قانون التعديلات القضائية فسيتسبب في كسر الجيش الإسرائيلي، وتقويض ليس فقط القيم المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن أيضا المصالح الأمريكية الحيوية.

واستعرض الكاتب الأمريكي تحذير أكثر من 1100 طيار وفني في سلاح الجو الإسرائيلي من أنهم لن يطيروا من أجل الدكتاتورية، وتوقيع العشرات من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين خطابا يطلبون فيه من نتنياهو التوقف، وتحذير منتدى الأعمال الأعلى في إسرائيل من عواقب مدمرة لا رجعة فيها على الاقتصاد الإسرائيلي، والمخاوف من احتمال أن تؤدي هذه التعديلات في النهاية إلى كسر تماسك الوحدة، واصفاً حكومة نتنياهو بالأكثر تطرفا في إسرائيل على الإطلاق.