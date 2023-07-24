أعلنت السلطات اليونانية اليوم (الإثنين) إجلاء أكثر من 2500 شخص كإجراء احتياطي من كورفو جراء الحريق المشتعل في شمال الجزيرة السياحية.وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء يانيس ارتوبيوس إن حرائق الغابات في شمال الجزيرة أدت إلى إجلاء 2466 شخصا وقائيا ليل (الأحد/ الإثنين)، مؤكدا عدم وقوع أضرار حتى الآن في المنازل أو الفنادق.وواصل أكثر من 250 من عناصر الإطفاء مكافحة حريق كبير اندلع الأحد في جزيرة رودوس السياحية، تسبّب بأكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق، وشملت نحو 30 ألف شخص، على خلفية موجة حر أدّت إلى تأجيج الحرائق.وانتظر مئات السياح أمس في مطار رودوس الدولي الواقع في شمال غربي الجزيرة بحثاً عن رحلة للعودة، بينما علّقت شركات طيران عدة رحلاتها إلى الجزيرة.وطال ارتفاع درجات الحرارة عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم، وقد يُعتبر شهر يوليو الجاري أكثر الأشهر سخونة على وجه الأرض، وفقًا لخبراء، على خلفية الاحترار المناخي.وحذر المتحدث باسم عناصر الإطفاء من أن الظروف الجوية تبقى قاسية، بينما سجّلت الحرارة 46 درجة مئوية في جنوب غربي البلاد، موضحاً أن جميع قوات الحماية المدنية لا تزال في حالة تأهّب قصوى واندلع 64 حريقاً جديداً في جميع أنحاء البلاد.