أعلن المكتب المحليثث لوكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا اليوم (الإثنين) وفاة 15 شخصا على الأقل وفقد 19 آخرين جراء غرق قارب قبالة سواحل جزيرة سولاويسي، مؤكداً أن القارب الذي غرق منتصف الليلة الماضية كان على متنه 40 شخصا وتم إنقاذ ستة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يجري التحقيق في أسباب الغرق.وقال رئيس وكالة البحث والأنقاذ محمد عرفة إن فريقين يقومان بالبحث، الأول سيغوص حول موقع الحادث، وسيقوم الفريق الثاني بتمشيط سطح المياه حول موقع الحادث على متن زورق مطاطي وآخر بخاري.وأشار المتحدث باسم المكتب المحلي إلى أن القارب كان يربط بين قريتي لانتو ولاغيلي في جزيرة مونا جنوب شرق سولاويسي، مبينا أن القارب كان عبارة عن زورق خشبي لنقل الركاب.