اتهمت قيادات العمليات الأوكرانية اليوم (الإثنين) روسيا بشن هجوم على منشأة تابعة لمرفأ في منطقة أوديسا جنوب البلاد، ما أدى إلى تدمير مخزن حبوب، مؤكدة أن الهجوم الذي استمر نحو أربع ساعات بواسطة مسيّرات أدى لخسائر كبيرة في المخازن.وتتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا هاجمتا موسكو فجر اليوم لكن تم اعتراضهما وتدميرهما، ووصفت الوزارة الهجوم بـ«الإرهابي» لكنها ذكرت بأنه لم يحدث أي إصابات.بدوره، قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، إن مبنيين غير سكنيين تعرضا لأضرار خلال الهجوم، في حين ذكرت وكالة الأنباء الروسية أنه تم العثور على حطام طائرة مسيرة على بعد كيلومترين من مباني الوزارة، مشيرة إلى أن حركة المرور أغلقت في شارع كومسومولسكي، وكذلك في شارع ليخاتشيف بجنوب موسكو، حيث تضرر مبنى إداري شاهق.من جهته، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن وزارة الدفاع وجهت ضربة لأهداف غير متوقعة في أوكرانيا، ردا على استهداف قوات كييف المواقع المدنية في روسيا.وأضاف مدفيديف نظرا لفشل هجومهم المضاد، يلجأ الأوكرانيون وبشكل متزايد إلى شن ضربات دنيئة ضد أهداف سلمية ومدنية ويختارون بشكل متزايد أهدافا سلمية لهجماتهم، ويجب على الجميع أن يكونوا مستعدين لذلك، مشدداً على ضرورة اختيار أهداف غير عادية للضربات الروسية، لا تقتصر فقط على مواقع التخزين ومراكز الطاقة ومحطات الوقود، بل تشمل أيضا أماكن أخرى لا يتوقعونها بما يحدث تداعيات وتأثيرا كبيرا للغاية عليهم.وأعلن حاكم شبه جزيرة القرم المعين من موسكو سيرغي أكسيونوف أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 مسيّرة معادية في سماء القرم وحيّدتها، موضحاً أن الهجمات الأوكرانية بالمسيرات أصابت مستودع ذخائر في منطقة دجانكوي وتضرر منزل جراء سقوط حطام إحدى المسيّرات.