أعلنت أحزاب المعارضة الإسرائيلية اليوم (الإثنين) مقاطعة جلسة التصويت في الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة على تعديل بند «عدم المعقولية» في مشروع القضائي.وقال أفيغدور ليبرمان رئيس حزب يسرائيل بيتينو: «أرحب بالقرار المشترك لأعضاء المعارضة بتأييد اقتراحي ومقاطعة التصويت على قانون لإلغاء ذريعة المعقولية في القراءة الثالثة في الهيئة العامة للكنيست»، فيما أكدت المعارضة أنه لا يمكن التوصل إلى أي تفاهمات تحمي الديمقراطية مع الحكومة.وكشفت وسائل إعلامية إسرائيلية انهيار المحادثات بين المعارضة والحكومة قبيل التصويت على القانون المثير للجدل، مبينة أن الاتصالات بين الائتلاف والمعارضة بشأن تسوية حول مشروع القانون المثير للجدل لم تحقق أي تقدم.وتخطط حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات، غير أن قانون الإصلاح القضائي الذي اقترحته في يناير الماضي أدى إلى انقسام حاد في إسرائيل وظهور واحدة من أكبر حركات الاحتجاج التي يخشى الكثيرون من أن تؤدي إلى حرب أهلية في ظل ظهور تفكك في أوساط الجيش ورفض للخدمة العسكرية.