رحب محافظ تعز نبيل شمسان بإشراك الأمم المتحدة في التحقيقات الجارية في قضية اغتيال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في تعز مؤيد حميدي يوم الجمعة الماضي.

وقال شمسان: ليس لدى سلطات الأمن اليمنية أي تحفظات لأي مشاركة أممية في التحقيقات الجارية مع مرتكبي الجريمة.

وأضاف شمسان خلال اجتماع افتراضي مع المنسق الأممي للشؤون الإنسانية ديفيد جريسلي «الحكومة اليمنية حريصة على إشراك المحققين الأمميين في إجراءات التحقيق مع المتهمين، وإطلاع مسؤولي الأمم المتحدة بكافة المعلومات والمستجدات ونتائج التحقيقات، للوصول إلى معرفة الحقائق»، مؤكداً وجود جهاز أمني قوي يحظى بالثقة.

وتابع شمسان «نحن نراهن على أجهزتنا الأمنية التي بذلت جهوداً مكثفة لضبط المتهمين بوقت قياسي».

وأعرب محافظ تعز عن أمله بألا تؤثر هذه الحادثة المؤلمة على مسار العمل الإنساني، وتخفيف معاناة أبناء المحافظة التي لا تزال تعاني من استمرار الحرب والحصار لأكثر من ثمانية أعوام، على حد قوله.

وكشفت سلطات الأمن في تعز عن ضبط 20 شخصاً يشتبه بتورطهم في عملية اغتيال الموظف الأممي، بينهم المنفذان الرئيسيان للجريمة التي لاقت استنكاراً محلياً ودولياً واسعاً.