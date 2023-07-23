أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل الهجوم الأوكراني المضاد رغم استمراره، مؤكداً في جلسة مباحثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم (الأحد) تكبد كييف خسائر إضافية فادحة.وقال الرئيس البيلاروسي خلال المحادثات مع نظيره الروسي: «لا يوجد هجوم مضاد»، إلا أن بوتين رد قائلاً: «يوجد، ولكنه مني بالفشل»، موضحاً أن المرتزقة الأجانب تكبدوا خسائر فادحة جراء قتالهم لصالح أوكرانيا.وأعلن لوكاشينكو أنه سيُبقي عناصر مجموعة فاغنر في وسط البلاد، وأن بلاده تسيطر على وضع المقاتلين الذين انتقلوا إلى أراضيها بموجب اتفاق في أعقاب تمرّد مسلح على القيادة العسكرية في موسكو، مبيناً أن عناصر المجموعة يطلبون مني الإذن للاتجاه غرباً، والذهاب في رحلة إلى وارسو، وإلى جيشوف (في بولندا)»، مضيفاً «لكن بالطبع، أنا أبقيهم في وسط بيلاروسيا، كما اتفقنا».وشدد بالقول: «نحن نسيطر على ما يجري (مع فاغنر)، مزاجهم سيئ».وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق اليوم تدمير كل الأهداف المحددة في مدينة أوديسا الأوكرانية، مؤكدة أن المواقع المستهدفة كانت تعد لهجمات إرهابية ضد روسيا.وقال الجيش الروسي: «شنت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ضربة ليلا.. على منشآت تم فيها الإعداد لهجمات إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة»، مؤكدا أنه تم تدمير جميع الأهداف المحددة.بالمقابل، قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا نفذت موجة جديدة من الهجمات أثناء الليل على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود اليوم، ما أسفر عن سقوط شخص وإصابة 18، فضلاً عن تضرر بنية تحتية سكنية ودينية.