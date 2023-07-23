فيما تتواصل الاحتجاجات في مختلف المدن الإسرائيلية حول مشروع التعديل القضائي الذي تقدمت به حكومته والمقرر التصويت عليه هذه الأسبوع، أعلن مستشفى شيبا اليوم (الأحد) أن الحالة الصحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو جيدة، بعد إجراء جراحة لزرع منظم لضربات القلب.

وقال المستشفى في بيان إن نتنياهو سيبقى تحت الإشراف الطبي في قسم أمراض القلب، وذلك بعد أسبوع من زراعة جهاز مراقبة للقلب إثر إصابته بدوخة مفاجئة أثناء ما كان في جولة مع زوجته، مما تسبب في تأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي وألغي لقاء لرئيس الوزراء مع رئيس الأركان الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي.

وتستغرق عملية زراعة جهاز مراقبة ضربات القلب التي سيخضع نتنياهو لها، بضع ساعات، على أن يمكث في المستشفى لمدة يوم واحد بعد زراعة الجهاز، وقد كلّفت الحكومة الإسرائيلية وزير العدل ونائب رئيس الوزراء للقيام بمهمات بنيامين نتنياهو.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان اليوم تأجيل زيارة نتنياهو لكل من قبرص وتركيا بسبب حالته الصحية، مؤكدة أن تأجيل الرحلة جاء بطلب من الأطباء بضرورة الحصول على راحة طبية لبضعة أيام.

وتزامن انهيار صحة نتيناهو مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد حكومته ومساعيها لفرض قانون قضائي يقولون إنه يشرعن الفساد واحتشد عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وقرب البرلمان في القدس رفضاً للمشروع المثير للجدل.

وقال نتنياهو، في مقطع فيديو نشره على تويتر في وقت سابق إن محاولات التوصل إلى اتفاق واسع بشأن التعديلات القضائية لا تزال مستمرة حتى الآن.