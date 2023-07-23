أفشلت الأجهزة الأمنية في مأرب مخططاً حوثياً لاغتيال عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة بعبوات ناسفة شديدة الانفجار كان المخطط تفجيرها عن بعد صبيحة عيد الأضحى المبارك، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».وقال مدير شرطة مأرب العميد يحيى علي حُميد اليوم (السبت) إن الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط المخطط الإرهابي وضبط العناصر المتورطة بفضل اليقظة الأمنية والجاهزية العالية لوحدات الشرطة للتعامل مع مختلف الظروف، موضحاً حصول أجهزة الأمن من مصادرها الخاصة في أقبية العدو على معلومات للمخطط الإرهابي الذي كانت تسعى مليشيات الحوثي الإرهابية لتنفيذه بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.فيما أوضح مدير البحث الجنائي في مأرب العميد حسين الحليسي أن مليشيا الحوثي تراهن على خلايا يتم إرسالها إلى مديرية مأرب الوادي، مؤكداً وجود إجماع قبلي مجتمعي على مساندة الأمن بالمحافظة.ونشر الإعلام الأمني بمحافظة مأرب أجزاء من اعترافات زعيم الخلية الإرهابي محمد علي حسين القادري، في الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة اليمن الفضائية اليوم وهو ثاني إصدار مرئي خلال هذا الشهر يكشف عن بعض الخلايا التي ضبطتها الأجهزة الأمنية.وبحسب المعلومات فإن الخلية التي يتزعمها القادري ضُبطت في قرية الجبول الأشراف بمديرية مأرب الوادي قبل دقائق من تنفيذها العمل الإرهابي وتفجير العبوات، مبينة أن الأجهزة الأمنية كانت تراقب تحركاتهم منذ بداية انطلاقهم من صنعاء، بالرغم من قيام المليشيا الحوثية بإصدار هويات شخصية لهم بأسماء مزيفة للدخول بها إلى مأرب وتضليل الأجهزة الأمنية.واعترف القادري أنه تم استدراجه وتجنيده من قبل أشخاص من مأرب موالين للحوثي، مستعرضاً طريقة تجنيده ولقاءاته في صنعاء، مشيراً إلى أنه بعد شهر ونصف من وصوله إلى مأرب الذي كان يصادف عيد الأضحى، أُرسلت له صورة عبر «الواتساب» لإحداثيات وضع العبوة الناسفة التي معه ومحددة في الطريق المؤدي إلى منزل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، وعقب زراعة العبوات وأخذ جهاز التفجير على بعد كيلومترين وتموضعه بين الأشجار، فوجئ بمداهمة رجال الأمن والقبض عليه، وإبطال ما تمت زراعته.وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب قد نشرت مطلع الشهر الجاري تسجيلاً مرئياً لاعترافات خلية إرهابية حوثية يتزعمها حمد علي عاتق الأمير.