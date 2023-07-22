أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي بجهود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة تعز، التي قادت إلى ضبط منفذي الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أودى بحياة مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في المحافظة مؤيد حميدي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بمحافظ تعز نبيل شمسان، الذي أطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على مستجدات القضية، والإجراءات القانونية المتخذة للتحقيق مع الجناة، وتقديمهم إلى محاكمة عادلة.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السلطة المحلية والأجهزة الأمنية على سرعة استكمال التحقيقات وإحالة المتهمين بالاعتداء الإرهابي إلى النيابة العامة، للمضي في إجراءات محاكمتهم بموجب القوانين الجزائية والعدلية النافذة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد صالح على أن تقوم الأجهزة الأمنية بواجبها المنوط بها في ترسيخ دعائم الأمن وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس باستقرار تعز وزعزعة السكينة العامة للمواطنين.

ووجّه العميد طارق خلال اتصال هاتفي مع محافظ تعز برفع اليقظة وتكثيف الحماية الأمنية لمسؤولي وكالات الإغاثة الإنسانية.

من جانبه، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي على سرعة التحقيق في جريمة مقتل المسؤول في منظمة الغذاء العالمي وكشف الملابسات وتقديمها بشكل عاجل للقيادة السياسية والقضاء والرأي العام، باعتبارها قضية تمس أمن تعز والأمن الوطني والعمل الإنساني بشكل عام.

واعتبر رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر اغتيال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بمحافظة تعز جريمة نكراء وسابقة خطيرة وعملاً دنيئاً وجباناً.

وأضاف بن دغر «من شأن هذه الجريمة أن تضاعف من آلام تعز وأهلها الذين يواجهون حصاراً حوثياً ظالماً منذ سنوات. ويجب أن تتخذ العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها».

إلى ذلك يتابع رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بمحافظة تعز، إجراءات التحقيق بجريمة اغتيال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بتعز مؤيد حميدي في مدينة التربة.

واطّلع رئيس الوزراء من محافظ تعز والقيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة على ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين بالجريمة النكراء التي يرفضها أبناء الشعب اليمني كافة.

كما اطّلع رئيس الوزراء على الإجراءات اللاحقة بعد تحديد هوية المتهمين لينالوا جزاءهم العادل والرادع.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة قيام الحملة الأمنية بالتحقيق مع الجناة لمعرفة دوافع ارتكاب هذه الجريمة المؤسفة، منوهاً بتشكيل غرفة عمليات مشتركة للحملة الأمنية بحيث تكون في حالة انعقاد دائم.

وأعرب عن ثقته أن العمل الإنساني والإغاثي لن يتأثر بهذا الحادث المستنكر والوحشي، فاليمنيون أحوج ما يكونون في الفترة العصيبة التي يعيشونها لكل جهد لتخفيف معاناتهم، وعدم إعطاء الفرصة للمجرمين ممن أقدموا على فعلتهم الشنيعة لتحقيق مآربهم وأهدافهم من وراء عمليتهم الغادرة.

وكان مسلحون مجهولون قد اغتالوا مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بمحافظة تعز ظهر أمس (الجمعة) ولاذوا بالفرار.

ونجح الأمن في محافظة تعز في تتبع القتلة إلى أن أوقع بهم اليوم (السبت) بعد تشديد حكومي على إلقاء القبض عليهم بأسرع وقت ممكن.