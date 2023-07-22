في تواصل لسلسلة الهجمات التي تستهدف القرم، اتهم حاكم شبه الجزيرة سيرغي أكسيونوف اليوم (السبت)، أوكرانيا بشن هجوم بطائرة مسيّرة مما أسفر عن انفجار مخزن للذخيرة، معلناً إجلاء المدنيين ضمن نطاق 5 كيلومترات وتعليق حركة السكك الحديدية.وقال أكسيونوف عبر «تليغرام»: «نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة معادية على مقاطعة كراسنوغفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة وتم اتخاذ القرار بإجلاء الناس في نطاق 5 كيلومترات بهدف تقليل المخاطر، وتم اتخاذ القرار أيضا بتعليق حركة القطارات على السكك الحديد في القرم».وأشار إلى أن قواته أفشلت هجوما يستهدف البنية التحتية في منطقة كراسنوفارديسكي بالقرب من مركز شبه الجزيرة، موضحاً أن أفراد الطوارئ في الموقع يتعاملون مع العواقب المحتملة.بدوره، يرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا يجلب الحرب وليس السلام، وبالتالي فهو هدف عسكري، قائلاً في حديثه عبر دائرة تلفزيونية إلى مؤتمر آسبن الأمني ​​في الولايات المتحدة اليوم: إن الجسر البري وخط السكة الحديدية، اللذين بنتهما روسيا ودخلا الخدمة في عام 2018 لم يكونا مجرد طريق لوجستي.وأضاف: بالنسبة لنا، من المفهوم أن هذه منشأة للعدو مبنية خارج القوانين الدولية وجميع القواعد المعمول بها. لذلك، من المفهوم أن هذا هدف لنا، فهو الهدف الذي يجلب الحرب، وليس السلام، يجب تحييده.وفي سياق آخر، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف إن أوكرانيا أطلقت ذخائر عنقودية على قرية بالقرب من الحدود (الجمعة)، لكن ذلك لم يسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار، مضيفاً: في منطقة بيلجورود، تم إطلاق 21 قذيفة مدفعية و3 ذخائر عنقودية من نظام صاروخي متعدد الإطلاق على قرية جورافليفكا.