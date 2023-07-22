أعلنت شرطة تعز اليوم (السبت) القبض على المنفذين المباشرين وأكثر من 10 آخرين مشاركين في جريمة اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي في مدينة التربة جنوبي المحافظة، مؤكدة ضبط 3 عبوات ناسفة بمنطقة «شرجب» الذي كانت تتخذها الخلية الإرهابية معقل لتنفيذ هجماتها.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية، قد كشفت في وقت سابق اليوم، هوية الإرهابي المتورط في قتل رئيس مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في محافظة تعز مؤيد حميدي، مؤكدة أنه أحد عناصر تنظيم القاعدة.

كما وجه في وقت سابق، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأجهزة الأمنية في المحافظات اليمنية المحررة كافة والمنافذ بضبط المتهم بقتل المسؤول الأممي في تعز، مشدداً في التعميم على ضرورة إدراج الإرهابي أحمد يوسف الصرة في القائمة السوداء ومنع سفره.

ووزع التعميم على إدارات شرطة المحافظات المحررة والإدارة العامة للبحث الجنائي، ومدير عام المنافذ والمطارات، وقائد قطاع آمن الساحل الغربي، ورئيس عمليات الأحزمة الأمنية، ومركز القيادة والسيطرة بوزارة الدفاع.

وكان مسؤول أمني قد أوضح أن الإرهابي الصرة من أبناء منطقة الصبيحة بمحافظة لحج فر من محافظة عدن إلى تعز عام 2017م بسبب الملاحقات الأمنية لعناصر تنظيم القاعدة، وكان مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي قد أكد خروج حملة أمنية للتحقيق في حادثة اغتيال منسق مكتب برنامج الغذاء العالمي وإصابة اليمني صالح الشحطري، مبيناً أن شخصين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على حميدي والشحطري أمام مطعم الشيباني وسط مدينة التربة ولاذا بالفرار مما أسفر عن وفاة حميدي قبل وصوله إلى المستشفى وإصابة الشحطري.

وأشار إلى أن التحقيقات توصلت إلى هويتي المتهمين في الجريمة وتقوم الأجهزة الأمنية بتعقب المجرمين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبطهما، والتحقيق معهما لمعرفة دوافع ارتكاب هذه الجريمة المؤسفة. وأعلن الأكحلي تشكيل غرفة عمليات مشتركة للحملة الأمنية بحيث تكون في حالة انعقاد دائم لملاحقة الجانيين وضبطهما والتحقيق معهما وإحالتهما للقضاء لينالا جزائهما الرادع.

ووصل حميدي إلى تعز، أخيراً، لتولي منصبه الجديد رئيساً لمكتب برنامج الأغذية العالمي في المحافظة، ووفقاً لتقارير أممية فإن حميدي الأردني الجنسية عمل مع المنظمة نحو 18 عاماً في اليمن والسودان وسورية والعراق.