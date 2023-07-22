توعد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة بتنفيذ الاعتداء المسلح الذي أسفر عن مقتل موظف أممي وإصابة آخرين في مدينة التربة أمس (الجمعة)، مؤكداً في اتصال هاتفي بمحافظ تعز نبيل شمسان التزام الدولة بضمان جميع الإجراءات لإنفاذ العدالة، وتأمين موظفي الوكالات الإغاثية في المحافظات المحررة، وتسهيل وصول تدخلاتهم الإنسانية الجليلة إلى جميع مستحقيها في أنحاء البلاد.وأطلع محافظ تعز رئيس مجلس القيادة الرئاسي على المعلومات الأولية التي تشير إلى تحديد هوية منفذ الاعتداء الإجرامي، والإجراءات القانونية المتخذة لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى محاكمة عادلة لينالوا عقابهم الرادع.وكان مسلحون مجهولون اغتالوا ظهر اليوم مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في التربة مؤيد حميدي الأردني الجنسية. ووفقاً لشهود عيان فإن مسلحاً يستقل دراجة نارية أطلق النار على حميدي أثناء خروجه من المطعم بعد تناوله طعام الغداء في مدينة التربة ولاذ بالفرار.بدوره، دان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني حادثة مقتل مسؤول أممي في التربة، مؤكداً أن ما حدث لم يسفك معه دم المواطن الأردني في مدينة التربة فحسب، بل سفك معه دم كل يمني. وقال البركاني في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «‏طعنةٌ غائرةٌ في القلب وجهتها أيادٍ أدمنت الأذى لليمن الذي لم يتعاف من طعنات متوالية بسهامٍ مختلفة».