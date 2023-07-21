في تطور جديد للصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، توسعت الاشتباكات، اليوم (الجمعة)، لتمتد إلى مدينة الأبيض غرب البلاد بعد أن كانت مقتصرة على مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحري).وسُمع دوي انفجارات قوية وقصف مدفعي وجوي شمال شرق المدينة الرياضية وأرض المعسكرات بمنطقة سوبا جنوب الخرطوم، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الجيش في سماء الخرطوم وأم درمان، بينما ردت مضادات الدعم السريع.وقصف طيران الجيش مواقع للدعم السريع في مدينة الأُبَيض شمال كُردفان، فيما ساد هدوء حذر مناطق شرق النيل التابعة للخرطوم بحري.وتعد الغارات اليوم هي الثانية على مواقع للدعم السريع في محيط مدينة الأبيض التي شهدت اشتباكات وقصفاً متبادلاً، أمس، ما أدى لسقوط قذائف في عدد من الأحياء السكنية وتسجيل إصابات وسط المدنيين.يذكر أن الحرب تسببت في تشريد نحو 3 ملايين مدني خصوصاً من العاصمة الخرطوم التي يعيش فيها ربع سكان السودان البالغ 48 مليون نسمة.