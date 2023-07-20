أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن اليوم (الخميس) في العاصمة الأردنية عمَّان أعمال الورشة التدريبية لباحثي ومحققي اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.وفي الورشة التي ينفذها المركز الدولي للعدالة الانتقالية بالتعاون مع مركز حقوق الإنسان بجامعة كاليفورنيا يناقش المعنيون على مدى 6 أيام تحت عنوان «استخدام التكنولوجيا والمصادر المفتوحة في التوثيق والتحقيق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، مهارات تتبع محتوى المصادر المفتوحة والتأكد من مصداقيتها مع الامتثال إلى المتطلبات القانونية والمعايير الأخلاقية، ويشارك فيها (49) باحثاً ومحققاً من كادر اللجنة الوطنية.وأكد نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي خلال افتتاح الورشة حرص اللجنة الوطنية على استمرار رفع قدرات طاقمها في الجوانب التقنية الحديثة بما يساعد في الاستفادة من كمية المعلومات المتوفرة واسعة النطاق والتحقق منها، والتقدير لدور المركز الدولي للعدالة الانتقالية في دعم قدرات اللجنة وتعريفه بالمبادئ المنهجية والأخلاقية لاستخدام التكنولوجيا في التحقيق بالانتهاكات.فيما استعرضت مديرة برامج المركز الدولي للعدالة الانتقالية في لبنان واليمن نور البجاني اهتمام المركز بمساندة مؤسسات حماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا في اليمن، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لضمان تحقيق المساءلة.بدورها، قدمت عضو اللجنة القاضية إشراق المقطري عرضا متسلسلا لبرنامج رفع قدرات اللجنة الوطنية المقدم من المركز الدولي للعدالة الانتقالية والمخرجات المتوقعة وأثر ذلك على أعمال التحقيق التي تقوم بها اللجنة.وجاء تنفيذ هذه الورشة التدريبية المتخصصة بناء على مخرجات التدريب التي نفذها المركز الدولي لباحثي اللجنة الوطنية العام الماضي.