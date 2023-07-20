دعا مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم (الخميس) المجتمع الدولي إلى مغادرة حالة الصمت إزاء التعنت الحوثي، والاستجابة لتطلعات الشعب اليمني في بناء دولته العصرية وحقها الحصري في احتكار القوة، وضمان مشاركة جميع اليمنيين في صناعة المستقبل المشرق الذي يستحقونه، وبما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام.وحذر المجلس خلال اجتماع برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم مليشيا الحوثي من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيدا بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد، أو مغامرات لتقويض فرص السلام التي يتعاطى معها المجلس والحكومة بكل إيجابية ضمن مساعيهم الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه المليشيا الفاشية.وبارك المجلس لأبناء محافظة المهرة تدشين الرحلات الجوية من مطار الغيضة الدولي، مشيدا بالجهود السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي ساهمت في إعادة تأهيل هذا المرفق الوطني المهم الذي من شأنه تحفيز الأنشطة الاستثمارية، وتخفيف معاناة السفر عن المواطنين التي فاقمتها المليشيا الحوثية.وشدد المجلس بهذا الخصوص على ضرورة تأمين الحصص الكافية من الوقود لتشغيل المنظومة الكهربائية وتعزيز دور الأجهزة الرقابية لمعالجة الاختلالات في هذا القطاع الخدمي الحيوي.وأكد المجلس التزامه والحكومة بالوفاء بالمسؤوليات الكاملة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، والمضي قدما في الإصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمع الدولي، مطمئناً مواطني بلاده بالمعالجات لضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، بدعم من السعودية، والإمارات.