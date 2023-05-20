أطلق الأتراك في الخارج، اليوم (السبت)، جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي تجري بين الرئيس الحالي رجب أردوغان ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، ويمكن لنحو 3.4 مليون ناخب خارج تركيا الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من التصويت. وستكون هذه أول مرة في تاريخ تركيا تجري فيها جولة إعادة للانتخابات الرئاسية.وفاز الرئيس أردوغان بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى التي جرت يوم 14 مايو الجاري، إلا أنه فشل بفارق ضئيل في تحقيق الأغلبية المطلقة البالغة أكثر من 50%، ليضطر إلى خوض دورة ثانية أمام خصمه كليجدار أوغلو، الذي حل في المركز الثاني. وحصل أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين، في حين نال كليجدار أوغلو 44.92%، وسنان أوغان 5.17%.ويتوجه 61 مليون ناخب في الداخل إلى مراكز الاقتراع يوم 28 مايو للاختيار بين المرشحين.وتستضيف ألمانيا أكبر جالية تركية في العالم وتضم 3 ملايين شخص من أصول تركية، يحق لنحو 1.5 مليون شخص منهم التصويت في الانتخابات التركية. سيكون بإمكان الناخبين الأتراك الإدلاء بأصواتهم حتى يوم 24 مايو في أي موقع من بين 17 موقعاً، وفقاً لهيئة الانتخابات التركية.ودعا أردوغان ناخبي الخارج إلى التوجه لصناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وقال في تغريدة عبر تويتر أمس (الجمعة): إن عملية التصويت للناخبين المقيمين بالخارج ستبدأ (السبت) في الممثليات الدبلوماسية والمعابر الحدودية. وأضاف: أرجو من مواطنينا المقيمين بالخارج ممارسة حقهم الديمقراطي من خلال متابعة مواعيد الانتخابات عن كثب في البلدان التي يقيمون فيها. وأعرب عن ثقته في تجاوز هذا الاختبار، مشيداً بالمشاركة القياسية للناخبين بالخارج خلال الجولة الأولى.