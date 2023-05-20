كشف المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان شريف محمد عثمان، قرب الإعلان عن اتفاق هدنة جديد بين طرفي الصراع خلال ساعات. ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن عثمان قوله، أمس (الجمعة): إن الاتفاق الجديد هو ثمرة المفاوضات الجارية في مدينة جدة برعاية سعودية أمريكية، ويمتد 10 أيام، ويخضع لآليات مراقبة محكمة من قبل أطراف دولية لمراقبة وحماية الممرات الإنسانية، وإدارة عملية توزيع المساعدات الإنسانية، والسماح بصيانة وإصلاح خدمات الصحة والمياه والكهرباء في المناطق المتضررة.وأضاف أن الهدنة الجديدة تشتمل على ثلاثة مبادئ، تبدأ بتثبيت وقف إطلاق النار وإعلان المبادئ، ومن ثم تأتي المرحلة الثانية في البحث عن آليات متوافق عليها، وأخيراً المرحلة الثالثة التي تركز على العملية السياسية للأزمة.واعتبر أن الموقف العربي الذي ظهر في اجتماعات مجلس الجامعة العربية كان محايداً، لافتاً إلى أن عدداً من الوفود العربية في كلماتها في القمة العربية ركزت على ضرورة معالجة الأزمة السودانية بالطرق السلمية وعبر الحوار.وقال متحدث الحرية والتغيير: نعول على التزام جميع الأطراف العربية وجامعة الدول العربية في تطبيق كل ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات في السودان، وممارسة ضغوط على الأطراف السودانية للالتزام بالهدن ووقف إطلاق النار. وأكد أن دولاً عربية عديدة قامت بالتواصل مع تحالف قوى الحرية والتغيير من أجل إيجاد حل للأزمة السودانية.