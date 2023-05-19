أعرب رئيس أوكرانيا فيلاديمير زيلينسكي، عن امتنانه لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على مواقفه الداعمة للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية.

ووصف زيلينسكي وقائع اجتماع الدورة العادية الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وحضوره للمشاركة فيها بـ«اليوم القوي لأوكرانيا»، منوها بالاجتماعات الثنائية التي عقدها مع العديد من القادة العرب في جدة.

وقال الرئيس الأوكراني عبر حسابه في «تويتر»: «ممتن لولي العهد رئيس مجلس الوزراء في السعودية الأمير محمد بن سلمان لدعمه وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، شكراً لكل من يدعمنا».

وكان ولي العهد قد استقبل رئيس أوكرانيا اليوم (الجمعة)، واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ولي العهد حرص السعودية ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية سياسياً، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها. في حين نوه رئيس أوكرانيا بالدور المحوري للسعودية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.