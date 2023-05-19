اختتمت القمة العربية الـ32 في جدة، اليوم (الجمعة)، بإعلان ولي العهد رئيس القمة الأمير محمد بن سلمان موافقة المشاركين على البيان الختامي، معلنا اعتماد قرارات القمة العربية واستضافة البحرين القمة القادمة. واعتمد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة «إعلان جدة» في ختام أعمالها. ورحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية وإيران في بكين الذي يتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.وتضمن 12 بندا:القضية الفلسطينية:-التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية عربيا، والمبادرة العربية طريق الحل.- تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين.سورية:- تكثيف الجهود العربية الرامية لمساعدة سورية على تجاوز أزمتها.- تعزيز ظروف عودة اللاجئين والحفاظ على وحدة أراضي سورية.السودان:- رفض التدخل الخارجي في الشأن السوداني منعا لتأجيج الصراع.- التأكيد على أن المباحثات السودانية في جدة خطوة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة.- المطالبة بضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار.ليبيا:- حل الأزمة في الإطار الليبي، ودعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.- دعم جهود البعثة الأممية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.- دعم جهود توحيد القوات المسلحة وتثبيت وقف إطلاق النار.اليمن:مساندة الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحل سياسي شامل.- دعم مجلس القيادة الرئاسي لإحلال الأمن والاستقرار.لبنان:الدعوة لانتخاب رئيس وتشكيل الحكومة في أسرع وقت....وتضمن الإعلان:عددا من المبادرات السعودية لدفع العمل العربي المشترك في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية،.- تثمين حرص السعودية على توفير الظروف الملائمة لتحقيق النمو الاقتصادي بالمنطقة.- التأكيد على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية.- احترام قيم وثقافات الآخرين واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها.- رفض دعم تشكيل الجماعات والمليشيات الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.- دعم استدامة سلاسل إمدادات السلع الغذائية الأساسية للدول العربية.