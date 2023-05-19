كشف مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني السفير دفع الله الحاج أنه سيتم العفو عن قوات الدعم السريع ودمجها في الجيش إذا وضعت السلاح، مؤكدا في كلمته أمام القمة العربية، اليوم (الجمعة)، أنه لا مجال للتشكيك في قدرة الجيش السوداني على هزيمة قوات التمرد.وأفاد بأن التحول الديموقراطي هو المطلب الرئيسي للثورة السودانية. واتهم دفع الله قوات الدعم السريع بأنها تسللت داخل الأحياء السكنية واحتجزت النساء والأطفال دروعاً بشرية في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية. وأفاد بأن قوات الدعم السريع اعتدت على الممثليات الدبلوماسية في السودان. وأعرب عن قلقه من غض المجتمع الدولي الطرف عن انتهاكات قوات الدعم السريع. وشدد ممثل البرهان إلى قمة جدة على أن السودان سيتجاوز هذه المحنة بمساندة جامعة الدول العربية التي رفضت التدخل الأجنبي في شؤون السودان.