رحب الرئيس التونسي قيس سعيد بعودة سورية إلى الجامعة العربية، مؤكداً أن الشعب السوري دفع الثمن غالياً حتى تبقى سورية دولة واحدة. وقال سعيد في كلمة خلال الدورة الـ32 للقمة العربية، اليوم (الجمعة)، في جدة: تونس ثابتة على مواقفها على استقلال قرارها الوطني، وثابتة على عدم الانخراط في أي تحالف ضد آخر كما ينص على ذلك دستورها، وشعبها مصر على مبدأ المساواة بين الدول.

ولفت إلى أن التحديات التي نواجهها كبيرة، ولا شك أننا نشترك في نفس الإرادة من أجل رفعها وتخطيها، وأولى هذه التحديات هو الحفاظ على دولنا؛ لأن هناك من يعمل على إسقاطها حتى تغيب المؤسسات وتعم الفوضى والاقتتالات الداخلية.

وأكد الرئيس التونسي رفضه بأن تكون البلدان العربية ضحايا لنظام عالمي جديد لا تشارك في إرسائه وترتيبه، معرباً عن أمله في أن تحل أزمات ليبيا واليمن والسودان. وشدد بالقول: لدينا من الإمكانات ما يكفي لتحقيق أهدافنا من دون أي إملاءات من الخارج.