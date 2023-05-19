ثمن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الوساطة السعودية للإفراج عن أسرى الحرب الروسية الأوكرانية. وقال زيلينسكي خلال كلمته بصفته ضيفَ شرف في اجتماع القمة العربية بجدة، اليوم (الجمعة): إن ما يحدث في بلاده حرب وليس مجرد نزاع، وأن بلاده لم تختر الحرب ولم تنخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى. وتعهد بعدم الاستسلام، مطالباً الحضور بالمساعدة في حماية شعب بلاده خصوصاً المسلمين منهم.

وكان زيلينسكي، الذي يقوم بأول زيارة للمنطقة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، كتب في حسابه على تليغرام: «سأتحدث خلال قمة الجامعة العربية. سألتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسأعقد اجتماعات ثنائية أخرى». وقال إن أولوياته في الزيارة ستكون تقديم صيغتنا للسلام، التي يجب أن يشمل تنفيذها أكبر عدد ممكن من الدول.

وأضاف أن أولوية أخرى هي حماية مسلمي أوكرانيا في منطقة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

واعتبر أن القرم كانت أول من عانى من الاحتلال الروسي ومعظم الذين يواجهون القمع في القرم المحتلة مسلمون.

ولفت زيلينسكي في تغريدة على تويتر إلى أن هدفه هو تعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي، مشيراً إلى أن من بين الموضوعات الأخرى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، و«صيغة سلام»، والتعاون في مجال الطاقة.