شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط على ضرورة توقف المواجهات في السودان، وأن تلتزم أطراف الصراع بمبدأ الحوار؛ حفاظاً على السودان ومقدراته وسلامة مؤسساته الوطنية.وقال أبوالغيط في كلمته التي ألقاها خلال انطلاق القمة العربية الـ32، اليوم (الجمعة)، في جدة: «حزن جديد يخيم علينا حيث القتال في السودان الذي يدفع المدنيون ثمناً للمواجهة المسلحة فيه». وأعرب أمين عام الجامعة العربية عن أمله أن تكون قمة جدة علامة لبدء تفعيل عمل عربي يوقف نزيف الدم في السودان، ويصحح أخطاء ارتكبت في الماضي.ورحب أبو الغيط بالرئيس السوري بشار الأسد، واعتبر القمة فرصة لا ينبغي تفويتها لمعالجة الأزمة في سورية التي يظل الحل السياسي سبيلاً لإنهائها. وحيّا الأمين العام لجامعة الدول العربية، صمود الشعب الفلسطيني، وقال: تبقى فلسطين الغالية همّاً لا يحمله أهلها وحدهم، أحيي صمود الفلسطينيين. وطالب المجتمع الدولي بالتصدي الحازم لممارسات إسرائيل الاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني.ولفت إلى أن الأزمات العربية تمر بحالة من التجميد وهي فرصة لحل هذه الأزمات نأمل أن يكون للعرب إسهامهم في حل الأزمة السورية . ورحب الأمين العام بالاتفاق الأخير الذي تم توقيعه بين السعودية وإيران.