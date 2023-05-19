رحب رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبدالرحمن بعودة سورية واستعادتها مقعدها في الجامعة العربية، معرباً عن ارتياحه لبوادر الانفراج والتقارب مع تركيا وإيران لخفض التوترات.



وطالب عبدالرحمن المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة الاستيطان التي تنتهجها إسرائيل، مؤكداً أن الغارات الإسرائيلية على غزة تصعيد خطير على المدنيين والعزل. وقال رئيس الوزراء الجزائري إن الجامعة حرصت على إعادة توحيد الصف الفلسطيني، مشدداً على حتمية إصلاح العمل العربي وتفعيل دور الجامعة العربية في النزاعات.

ودعا السودانيين إلى تغليب مصلحة الوطن والاحتكام للحوار.