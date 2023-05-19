وصل إلى جدة اليوم، شقيق صاحب الجلالة ملك المملكة المغربية صاحب السمو الملكي الأمير رشيد بن الحسن الثاني، للمشاركة في القمة العربية الـ32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.