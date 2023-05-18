أعلن مسؤول روسي في شبه جزيرة القرم اليوم (الخميس) توقف حركة القطارات بين سيمفيروبول، عاصمة المنطقة، ومدينة سيفاستوبول.

جاء ذلك، بعدما ذكرت قناة بازا على تيليغرام، التي لها صلات بأجهزة الأمن الروسية، أن انفجاراً وقع في خط للسكك الحديدية في المنطقة التي ضمتها روسيا إليها من أوكرانيا في عام 2014.

من جهة أخرى، أكد الكرملين اليوم تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، موضحاً أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد بعد ما وصفها بأنها «نتيجة مناسبة» لروسيا في المفاوضات بشأن تخفيف القيود على صادراتها الزراعية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إنه يجري العمل على سيناريوهات مختلفة في ما يتعلق بتخفيف القيود على البنك الزراعي الحكومي الروسي، وهو مطلب رئيسي لموسكو في محادثات تجديد اتفاق الحبوب.