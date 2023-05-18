اقتحم 400 مستوطن إسرائيلي اليوم (الخميس) باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وبحسب وسائل إعلامية فإن من بين المقتحمين للأقصى وزير تطوير النقب والجليل إسحاق واسرلاف، وأعضاء الكنيست من حزب «الليكود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويسود التوتر في القدس وجوارها استعدادا لمسيرة الأعلام التي تنظمها جماعات يمينية متطرفة، فيما نشرت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 3000 فرد من قواتها في القدس لتأمين المسيرة.

وانتشر مقطع فيديو يظهر ترديد أعضاء الكنيست من «الليكود» أرئيل كيلنر وعميت هاليفي ودان إيلوز والنائبة السابقة من الحزب شولي معلم النشيد الوطني الإسرائيلي خلال اقتحامهم المسجد الأقصى.

وجاء اقتحام باحات الأقصى بالتزامن مع اقتحام قوات إسرائيلية مدينة نابلس في الضفة الغربية واندلاع اشتباكات مع فلسطينيين، ما أسفر عن إصابة العشرات بجروح.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل إن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وفقاً لما نقلته عنه وكالة «معاً».