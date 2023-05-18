انطلق بالقاعدة العسكرية بمدينة بوفيشة من محافظة سوسة التونسية، التمرين العسكري السنوي المشترك «الأسد الأفريقي 2023» بين تشكيلات عسكرية تونسية وأمريكيّة بالتعاون مع القيادة الأمريكيّة بأفريقيا «أفريكوم».

وأكد مدير التمرين عن الجانب التونسي وفق وكالة الأنباء التونسية، أن هذا التمرين يمثّل مناسبة مهمة لمزيدٍ من الدعم لمختلف المجالات العسكريّة من خلال تبادل الخبرات في مجالات التخطيط العملياتي والاستعلامات التكتيكية والهندسة العسكرية والتكامل أرض- جوّ والإنزال المظلّي واقتحام السفن والأمن السيبراني والإسناد الصحي.

من جهته أكّد مدير التمرين من الجانب الأمريكي دعم بلاده المستمر للمؤسّسة العسكريّة التونسيّة واستعدادها لتطوير مستوى هذا التعاون من خلال تكثيف التمارين العسكريّة المشتركة وتعزيز الشراكة على جميع المستويات، مذكّراً بأهمية تمرين الأسد الأفريقي في دعم القدرات العسكريّة للجانبين، مبرزاً الدور الفعّال الذي يضطلع به الجيش التونسي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وسيتم على هامش هذا التمرين الذي يستمر إلى السادس من شهر يونيو المقبل، تنظيم دورات تكوينية ودروس نظرية وتطبيقية في اختصاصات عدة على غرار الهندسة العسكريّة والأمن السيبراني والشؤون القانونيّة والعلاقات العامة بمشاركة عناصر من القوّات العسكريّة من بعض الدول الأفريقية الصديقة.