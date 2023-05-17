قال مستشار قائد قوات الدعم السريع للشؤون السياسية يوسف عزت اليوم (الأربعاء)، إن قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» مستعد للقاء قائد الجيش عبدالفتاح البرهان «في أي زمان ومكان يختاره الوسطاء»، مشترطاً وقف إطلاق النار.

واعتبر خلال لقائه رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في جوبا أن رئيس الجارة الجنوبية أكثر شخص يتفهم المشكلة السودانية، نافياً استخدام «الدعم السريع» المواطنين دروعاً بشرية.

وأضاف: «الدعم السريع» شكلت قوة لحماية المدنيين وممتلكاتهم للحد من عمليات السلب والنهب التي تشهدها أحياء وأسواق الخرطوم، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع تسيطر على 90% من مناطق الخرطوم.

وكان المستشار السياسي لحميدتي قد قال إن قوات الدعم السريع تريد حلاً من أجل سلام دائم وليس دعاة حرب.