للمرة الأولى منذ اندلاع القتال مع قوات الدعم السريع في 15 أبريل الجاري، ظهر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، بزيه العسكري بين الجنود في منطقة القيادة العامة في الخرطوم. وأظهر مقطع فيديو رئيس مجلس السيادة الانتقالي وهو يتفقد القوات البرية ومحاط بعدد كبير من الجنود للسلام عليه والتصوير معه وسط هتافات الحاضرين.

وكان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان أصدر قبل يومين قراراً بإعفاء مدير عام الشرطة وزير الداخلية المكلف عنان حامد محمد عمر، من منصبه. وكلف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين بمهمات مدير عام الشرطة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وأعفى البرهان، مساء (الأحد)، 4 ضباط كبار في الجيش، فضلا عن إقالة حسين يحيى جنقول من منصبه كمحافظ للمصرف المركزي، وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلا منه.

وكانت العاصمة الخرطوم شهدت على مدى الأسابيع الماضية حالة من الفوضى والانفلات، فيما انتشرت أعمال السلب والنهب للمتاجر والبيوت، ما دفع البرهان إلى اتخاذ قرار أواخر أبريل الماضي بإنزال عناصر الشرطة تدريجيا إلى الأحياء لبسط الأمن والسيطرة على الموقف.