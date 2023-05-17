على خلفية التكلفة المالية والعسكرية الضخمة التي تكبدها الحرب في أوكرانيا للدول الأوروبية، يبدو أن الأخيرة بدأت تتململ من استمرار الأزمة من دون أن تلوح في الأفق أية بوادر نحو الحل، وهو الأمر الذي دفع مجموعة من الدول الأوروبية بقيادة بولندا إلى دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سراً إلى وقف القتال، وإيجاد طريق لحل النزاع. وكشف الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش، اليوم (الأربعاء)، عبر موقعه الالكتروني «substack»، أن هذه المجموعة حثت زيلينسكي بهدوء على إيجاد طريقة لإنهاء الحرب حتى لو عبر الاستقالة، إذا لزم الأمر والسماح ببدء عملية إعادة بناء أمته.ولفت إلى أن زيلينسكي لم يتزحزح بحسب بيانات داخل وكالة الاستخبارات المركزية، لكنه بدأ يفقد الدعم الخاص من جيرانه. وأفصح هيرش أن هذه المجموعة تضم دول البلطيق وأوروبا الشرقية، ولاسيما المجر ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا.وكانت وارسو حليفاً رئيسيا في دعم كييف، وعادة ما تكون في أول الدول التي تضغط من أجل إمداد جارتها أوكرانيا بالأسلحة، كما أنها أول دولة تعهدت بتقديم دبابات «ليوبارد 2» الألمانية الصنع إلى أوكرانيا، وقدمت طائرات ميغ 29 المقاتلة، التي تعود إلى الحقبة السوفيتية لدعم القوات الجوية الأوكرانية.إلا أن العلاقة بين البلدين شهدت توتراً طفيفاً على خلفية الاحتجاجات بسبب الحبوب الأوكرانية، التي يرى البولنديون أنها تخفض سعر الحبوب المحلية في السوق، ويجادل المزارعون بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة لهم.يذكر أن زيلينسكي زار بولندا في شهر أبريل الماضي، رغم ندرة سفره إلى الخارج منذ بدء الحرب الروسية على بلاده. وناقش في الزيارة القضايا المتعلقة بالتعاون الأمني والاقتصادي والزراعي، ومن ضمنها تلك المتعلقة بنقل الحبوب الأوكرانية عبر بولندا.وسبق أن اتهم الصحفي سيمور هيرش في تحقيق نشره في شهر فبراير الماضي الولايات المتحدة بالتورط في تفجير أنابيب الغاز «نورد ستريم» الذي وقع في سبتمبر العام الماضي.وفي تحقيق مطول، زعم في مدونته أن الحادثة جاءت في إطار عملية غاية في السرية نفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بتوجيهات من إدارة بايدن.