أوضحت «الأمم المتحدة» أن مبعوثها الخاص لليمن هانس غروندبرغ اختتم زيارة إلى واشنطن أجرى خلالها مباحثات مهمة حول اليمن مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكين، إضافة إلى عدد من السياسيين والمحللين الأمريكيين.

وأفاد البيان الصادر عن الأمم المتحدة عشية انعقاد جلسة لمجلس الأمن مخصصة لليمن أن مباحثات المبعوث الأممي تركزت حول سبل إحراز تقدم نحو عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف إيجاد حل مستدام للنزاع من أجل التوصل إلى عملية سياسية جامعة لبلوغ تسوية سياسية مستدامة في اليمن.

وذكر المبعوث الأممي لليمن أن المناقشات التي أجراها في واشنطن مع المسؤولين الأمريكيين ركزت على سبل دعم الجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف اليمنية على تدابير الثقة على المدى القصير، واستئناف حوار جامع تيسّره الأمم المتحدة.