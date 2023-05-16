بعد ساعات من تعرض سفارتي الكويت والأردن لاعتداء ونهب، أكد الجيش السوداني، اليوم (الثلاثاء)، أن ظروف الحرب منعت قوات الأمن من توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية، رافضا تحميله مسؤولية نهب مقار السفارات في السودان.

وقال الجيش في بيان: إن اتهام قوات الدعم السريع بمهاجمة السفارات يستند لبلاغات وروايات شهود عيان.

وتجددت الاشتباكات بين القوتين المتصارعتين في العاصمة الخرطوم، اليوم (الثلاثاء) وسمع دوي انفجارات بمناطق عدة متفرقة.

وكانت سفارتا الكويت والأردن قد تعرضتا أمس لاعتداءات ونهب، وأعربت وزارتا خارجية البلدين عن إدانتهما للاعتداءات التي تعرضت لهما سفارتاهما في الخرطوم.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، خروج جماعي لقوات الدعم السريع من العاصمة السودانية الخرطوم، بالإضافة إلى عمليات اعتقال بحق عناصر من الدعم السريع.