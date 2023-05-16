بعد ساعات من تصويت البرلمان الليبي بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته إلى التحقيق، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالاتفاق على تشكيل حكومة موحدة صغيرة من أجل إجراء الانتخابات.

ووجه رئيس الجلس الأعلى للدولة الليبية اليوم (الثلاثاء) انتقادات حادة للبرلمان، مؤكداً أن قرار إيقاف باشاغا تم بطريقة مريبة بعد اعتماده تلك الحكومة بصورة غير شفافة، متهما مجلس النواب بالاستمرار في عبثه السياسي.

ودعا المشري النواب إلى الالتفات إلى مصلحة البلاد والاتفاق معه على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة، هدفها إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة الكف عن إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية.

وكان مستشار رئيس الحكومة الموقوف أحمد الروياتي قد كشف عن خلافات حول توزيع أموال الموازنة العامة تقف وراء إيقاف تفويض باشاغا وتفويض نائبه بالقيام بمهماته.

ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن الروياتي قوله: «باشاغا تعرض إلى ضغوط كبيرة من تيارات سياسية مختلفة حول تصريف الموازنة العامة للدولة».