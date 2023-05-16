كشف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اليوم (الثلاثاء) عزم بعثة زعماء أفارقة بحث خطة سلام محتملة لحل الصراع في أوكرانيا، مؤكداً أنه تحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأن كليهما أبديا استعداداً لاستقبال البعثة.

وقال رامافوزا خلال إفادة صحفية مقتضبة مع رئيس وزراء سنغافورة: «أظهرت مناقشاتي مع الزعيمين استعدادهما لاستقبال الزعماء الأفارقة وإجراء مناقشة حول سبل إنهاء هذا الصراع»، مضيفاً: «ستتوقف فرص نجاح هذا على المناقشات التي ستُجرى».

وأشار إلى أنه تم إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على مبادرة السلام التي يدعمها عدد من الرؤساء الأفارقة من بينهم رؤساء السنغال وأوغندا ومصر، مشيراً إلى أنه من الصعب التكهن بنتيجة خطة السلام تلك.

بالتزامن مع ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت منظومة باتريوت الدفاعية الأمريكية الصنع في العاصمة الأوكرانية كييف، بصاروخ فرط صوتي من طراز كينجال، وفق ما نقلت عنها وكالة «انترفاكس» الروسية.

وأضافت أنها شنت ضربات جوية وبحرية بدقة عالية على وحدات أوكرانية ومخازن ذخيرة، وأن الضربات حققت أهدافها.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم أن أسئلة كثيرة لا تزال تحتاج إلى معالجة قبل تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بحراً والذي هددت موسكو بوقف العمل بموجبه اعتباراً من (الأربعاء).

بالمقابل، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم إسقاط 18 صاروخاً من مختلف الأنواع، أطلقتها روسيا ليلاً تجاه عدد من المناطق في أوكرانيا، فيما يؤكد مسؤولون أوكرانيون أن انفجارات وقعت في أحياء عدة بالعاصمة كييف في الساعات الأولى اليوم دون أن يقدموا معلومات عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة.