أفصحت الولايات المتحدة عن أرقام ترسانتها الإستراتيجية للردع النووي، وقالت إنها تريد احترام معاهدة «نيو ستارت» لنزع السلاح النووي، ودعت موسكو التي علقت مشاركتها فيها إلى أن تحذو حذوها.

وأعلن بيان للخارجية الأمريكية، أمس (الإثنين)، أن الولايات المتحدة في الأول من مارس الماضي كانت تنشر ما مجموعه 662 صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وهو عدد يشمل الصواريخ المنصوبة في الغواصات والطائرات القاذقة، مزودا بـ1419 رأسا نووية و800 قاذفة. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى احترام واجباتها القانونية بالعودة إلى معاهدة نيو ستارت وإجراءات الاستقرار والشفافية والتحقق التي تحويها.

وعلّقت روسيا في فبراير الماضي مشاركتها في معاهدة نيو ستارت ردا على المساعدة التي تقدمها الدول الغربية في حرب أوكرانيا..

وفي الأشهر الماضية كثفت موسكو من تلويحها باستخدام ترسانتها النووية في حال تعرض أمنها القومي للخطر، خصوصا بعد تعثر الحرب في أوكرانيا وتزويد عدد من الدول الغربية لكييف بأسلحة متطورة.

يذكر أن معاهدة نيو ستارت وقعت عام 2010 وهي آخر اتفاق لنزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة. وأعلنت موسكو مطلع أغسطس الماضي تعليق عمليات التفتيش المقررة في مواقعها العسكرية.

وتحد المعاهدة من الترسانة النووية في القوتين النوويتين بـ1550 رأسا نووية إستراتيجية منشورة، أي خفض بنسبة نحو 30% مقارنة بالحد الأقصى السابق المحدد في 2002. وتحد أيضا عدد الصواريخ القاذفات والطائرات القاذفة بـ800. وتنص على إجراء عمليات تدقيق لترسانة البلدين علقت خلال جائحة كوفيد-19، وحاولت إدارة الرئيس جو بايدن إحياءها من دون أن تنجح.