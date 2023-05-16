أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية التركية أن التحالف الحاكم الذي يضم حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» اليميني حقق الأغلبية النيابية في نتيجة بدت مغايرة لاستطلاعات الرأي التي كانت تتوقع حصول المعارضة على الأغلبية البرلمانية.واللافت في النتائج انخفاض نسبة حزب العدالة والتنمية من 42.56% إلى 35.4% بحصوله على 266 مقعداً، فيما ارتفعت نسبة حزب الشعب الجمهوري من 22.56% إلى 25.4% وحصل على 168 مقعداً. وحصل حليف الرئيس أردوغان حزب الحركة القومية، على نسبة 10.2% من الأصوات.بينما حصد حزب الشعوب الديمقراطية 62 مقعداً بنسبة 8.78% من الأصوات. وتمكن تحالف العمل والحرية من الحصول على 66 مقعدا بنسبة 10.52%. وحصد حزب الجيد مقعدا إضافيا أي 44 مقعداً بنسبة 9.84%. وحزب السعادة نال 10 مقاعد من نسبة 1.34% من الأصوات. أما حزبا الديمقراطية والتقدم والمستقبل فحصلا على 26 مقعداً. وفاز حزب هدى بار بـ3 مقاعد من نسبة 0.31% علماً بأنه خاض الانتخابات على قوائم العدالة والتنمية. وحصل حزب الرفاه ضمن تحالف الشعب على نسبة 2.85% و5 مقاعد.