على وقع انتظار جولة الحسم من الانتخابات الرئاسية التركية المقررة يوم 28 مايو الجاري، شرع المتنافسان الرئيس الحالي ومرشح «تحالف الجمهور» رجب أردوغان، ومرشح المعارضة وتحالف «الأمة» كمال كليجدار أوغلو في حشد أنصارهما للظفر بمقعد الرئاسة، بعد جولة أولى انتهت بعدم وجود فائز.وفي تغريدة على حسابه، اليوم (الثلاثاء)، توقع أردوغان الذي تقدم على منافسه في الجولة الأولى أن الجولة الثانية ستتوج بفوزه، وستكون بمثابة بشرى لرؤية «قرن تركيا». واعتبر أن تحالف الجمهور بقيادة حزب العدالة والتنمية خرج من الامتحان الأول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية «ناصع البياض». وقال: سنقيّم الأيام القادمة بشكل أفضل ومثمر أكثر، وسنجعل يوم 28 مايو بشرى لرؤية قرن تركيا. ورأى أردوغان أن الوقت حان لتتويج النجاح الذي تحقق في انتخابات 14 مايو بفوز أكبر، لافتاً إلى أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستعقد بعد يوم واحد من الذكرى السنوية الـ63 لانقلاب 27 مايو.ولفت إلى أن الشعب ينتظر من تحالف الجمهور مزيداً من العمل والإجراءات التي من شأنها تحقيق آماله وتطلعاته. وأضاف أن المتضررين من الزلزال ينتظرون منّا مداواة جراحهم في أقرب وقت ممكن.بدوره، ظهر كليجدرا أوغلو بفيديو قصير يوم أمس نشر عبر تويتر أيضاً، أكد فيه أنه باقٍ حتى النهاية، وداعياً أنصاره للصمود.وشهدت تركيا (الأحد)، انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية مرشح تحالف الجمهور أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف «أتا» (الأجداد) سنان أوغان. وحصد أردوغان 49.4% من الأصوات مقابل 44.96% لكليجدار أوغلو.وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات أحمد ينار رسمياً إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.