أعلنت هيئة الانتخابات التركية أن لا فائز في الانتخابات الرئاسية، لذا تقرر الذهاب إلى جولة جديدة يوم 28 مايو الجاري. وقالت في بيان لها، اليوم (الإثنين): إن الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على49.51%، وكليجدار أوغلو على 44.88%. وأكدت الهيئة فرز 100% من الأصوات، ونسبة مشاركة بلغت 88.92%.

وأظهرت النتائج الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا، أن أردوغان الذي يُحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ50% المطلوبة زائد صوت واحد. وكانت وسائل إعلام رسمية أفادت بتقدم أردوغان في وقت مبكر، مساء (الأحد)، إلا أنه أخفق في تحقيق الأغلبية اللازمة لإعلان فوزه في الجولة الأولى. وكانت نسبة التصويت لصالح أردوغان تراجعت إلى أقل من 50% من الأصوات بعد فرز أكثر من 98% من الأصوات، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية. وللفوز في الانتخابات الرئاسية، يجب أن يحصل أحد المرشحين الرئيسيين على أغلبية 50% من الأصوات زائد واحد.

من جهته، قال مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو إنه سيقبل قرار الشعب بإجراء جولة إعادة، مضيفا أن الرئيس أردوغان لم يحقق النتائج التي كان يرغبها في الانتخابات. وقبل إعلان النتائج النهائية، خاض المتنافسان معركة أرقام ويطلب كلٌ منهما من مراقبيهم البقاء في مراكز الفرز حتى النهاية.